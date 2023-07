I gruppi degli alpini di Santhià e di Alice Castello, comuni in provincia di Vercelli, sono arrivati con un carico di solidarietà per Lugo colpita dall’alluvione. Anche il sindaco Davide Ranalli e l’assessora alla Protezione Civile Veronica Valmori hanno ringraziato e salutato le due delegazioni che sono arrivate in città con il vice sindaco di Santhià Mattia Beccaro. Gli alpini hanno portato quattro lavatrici e quattro frigoriferi e hanno devoluto ai colleghi di Lugo la cifra di 5000 euro, frutto di una particolare cena che si è tenuta lo scorso 9 giugno a base di panissa, un piatto locale con riso e fagioli.

L’incontro e lo scambio di doni è avvenuto nella sede dell’Associazione Nazionale Alpini in via f.lli Cortesi dove si è tenuto anche un pranzo per ringraziare di questo importante gesto.