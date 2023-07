Con l’arrivo dell’estate, giungono in riviera i rinforzi per i Carabinieri. Infatti, ai militari già presenti sul territorio se ne aggiungono altri 40, resi disponibili dai Vertici dell’Arma in concomitanza con l’aumento delle presenze sul litorale ravennate e cervese, meta di turisti e vacanzieri. Tra questi, alcuni sono stati assegnati al Provinciale CC di Ravenna, al termine dei corsi di formazione, altri sono stati inviati dal Comando Legione CC Emilia Romagna ed altri sono giunti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Tra i militari assegnati, ci sono anche quelli appartenenti alle Squadre di Intervento Operativo, le cosiddette S.I.O., squadre composte da militari opportunamente equipaggiati e formati per un pronto intervento operativo, con lo scopo di dare supporto all’Arma territoriale, soprattutto nell’effettuare servizi di controllo straordinario del territorio.

I rinforzi sono destinati a supportare il personale delle Stazioni rivierasche, da Marina Romea fino a Cervia e saranno impiegati per innalzare il livello di attenzione, soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani, allo scopo di garantire la dovuta sicurezza e il sano divertimento, unitamente alle altre forze di polizia e sotto il coordinamento della Prefettura di Ravenna.

Impegno che continuerà anche nelle località interne per garantire la massima prevenzione e repressione delle diverse forme di illegalità che possono incidere sulla serenità dei singoli e della collettività.