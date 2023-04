Dalla neve di Tarnow, in Polonia, al sole primaverile di Marina di Ravenna, il risultato non cambia: gli atleti di Ravenna e Faenza raccolgono grandi successi in questo primo weekend di aprile.

In Polonia era di scena la prima tappa di Coppa Europa Speed, gara dalla quale sono arrivate due medaglie d’oro, una d’argento ed una di bronzo per gli atleti della nostra provincia in gara con la maglia della nazionale italiana. Nella categoria Youth A Male vince il ravennate Ludovico Borghi che inizia male la gara ma poi recupera progressivamente fino al tripudio superando in semifinale l’austriaco Umlauf e in finale lo spagnolo Fernandez. L’altro oro di giornata viene dal faentino Marco Rontini anche lui costretto, nella categoria Juniors Male, ad una rincorsa dopo un inizio leggermente al di sotto delle sue possibilità. Quando il gioco si fa duro però Marco innesta la marcia ridotta e supera in semifinale l’altro azzurro Giorgianni e in finale l’ucraino Mozolevych. Argento, nella categoria Youth B Female per la felsinea Eva Mengoli, in forza all’Istrice Ravenna e bronzo, nella categoria Youth A Female, per la ravennate Alice Strocchi tesserata invece per la Carchidio Strocchi Faenza. Nella stessa categoria buono l’esordio azzurro per Sara Arcozzi che chiude al sesto posto.

In ambito regionale invece la domenica ha visto la disputa, a Marina di Ravenna, della terza ed ultima tappa del circuito senior Lead Emilia Romagna, gara che nel femminile ha visto prevalere la giovanissima Sara Strocchi che con questa vittoria conquista anche il titolo di campionessa regionale Lead. Buono il terzo posto di gara di Caterina Pazzaglia che chiude in classifica generale subito dietro Sara Strocchi. Nel maschile invece ottimo secondo posto di gara per Andrea Lidonnici che vale anche il secondo posto nella classifica finale generale del circuito. Buoni piazzamenti anche per Nicole Francesconi, Giulia Pironi e Giulia Asirelli mentre leggermente più staccate arrivano Michela Guerra e Sara Alsini. Da segnalare, nella classifica per società, il primo posto dell’Istrice Ravenna.