Tagli alle amministrazioni che hanno ottenuto risorse PNRR. Dalla giunta: “Norma senza senso”

Il Comune di Ravenna non ha ancora calcolato quanti fondi verranno meno nel caso fosse adottata dal Governo la proposta di tagliare fondi alle amministrazioni che hanno ottenuto i fondi del PNRR. La proposta arriva dal ministro Giorgetti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ha già messo in allarme amministrazioni comunali e provinciali di centrodestra e centrosinistra. Il Comune di Bologna ha stimato un taglio di 4 milioni di euro. Il Comune di Ravenna al momento ha deciso di non approntare stime, fino a quando la questione non sarà chiarita.

Nella sua bozza, il Ministero dell’Economia ha previsto per i Comuni un taglio che andrà a colpire la spesa corrente per una quota fissa, mentre una quota sarà variabile in base ai fondi PNRR ottenuti.