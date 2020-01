Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria (http://bit.ly/bollettinoaria) che mettono in evidenza il superamento dei limiti massimi di polveri sottili nei tre giorni consecutivi e precedenti a oggi, da domani, martedì 14 gennaio, a Ravenna, oltre alle misure di limitazione della circolazione già in vigore dal lunedì al venerdì, scatteranno ulteriori limitazioni.

Tali misure saranno in vigore fino a giovedì 16 gennaio compreso. Lo stesso giovedì 16 gennaio sarà emesso il nuovo bollettino della qualità dell’aria, che darà indicazioni per i giorni successivi.

Le ulteriori limitazioni sono:

divieto di transito anche ai veicoli diesel precedenti all’euro 5 (dalle 8.30 alle 18.30);

divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti in base alle limitazioni della circolazione in vigore;

divieto di uso (in presenza di impianto alternativo) di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle;

abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19°C (+ 2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nelle attività ricreative, di culto, commerciali e sportive e 17°C (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali (sono esclusi ospedali ed edifici assimilabili, scuole e edifici assimilabili);

divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc…);

divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.