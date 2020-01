Venerdì la Notte Bianca del Liceo Torricelli: David Riondino e tante attività organizzate dagli studenti

Sarà David Riondino l’ospite straordinario della nuova notte bianca del Liceo Torricelli. Il liceo più antico d’Italia parteciperà infatti anche quest’anno alla Notte Bianca dei Licei Classici in programma venerdì 17 gennaio. Le porte si apriranno alle 18 per accogliere ex studenti e pubblico in generale in un tour legato agli studi classici e non solo. Ad accompagnare i visitatori saranno come sempre gli studenti, al centro della macchina organizzativa dell’evento. Fra giochi, mostre, letture, performance, approfondimenti e rappresentazioni ai ragazzi il compito di spiegare perché frequentare un liceo classico nel nuovo millennio