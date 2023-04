Sportello ESC e Centro per le Famiglie organizzano tre incontri per genitori interessati a riflettere insieme ad esperti su come gestire in maniera sana il rapporto con i figli e il loro uso di videogiochi, social network e il web in generale.

Il primo incontro si terrà giovedì 27 aprile, alle 20.30, su “Gaming e genitori, conoscere videogiochi e social: opportunità e attenzioni”, con un confronto con Fabio Bianchetti, educatore ludico e Chiara Pracucci, psicologa. Dopo una prima parte dedicata alla presentazione dei principali videogiochi ai quali gli adolescenti giocano online, sarà possibile porre domande, curiosità e dialogare.

Giovedì 4 maggio, alle 20.30, si parlerà di social network “Adolescenti, web e social: immagine e identità virtuali” con la psicologa Chiara Pracucci.

Infine martedì 16 maggio, alle 20.30, l’incontro verterà su “Possibili reati commessi o subiti in rete. Tutela e responsabilità genitoriale verso i figli minorenni”, a cura dell’avvocato Giordana Pasini.

Videogiochi e social network occupano uno spazio sempre maggiore nelle giornate degli adolescenti, ma, oltre ad essere un’opportunità per divertirsi e acquisire nuove competenze e conoscenze, creano anche alcuni rischi e spesso forme di conflitto genitori-figli (ad esempio sui tempi di utilizzo dello smartphone, eccetera); per questo gli incontri programmati saranno utili per conoscere e capire un mondo sempre più frequentato dai giovanissimi e avere qualche strumento in più per gestirne la relazione. Gli incontri sono gratuiti e online.