Si è svolta nel pomeriggio di venerdì, al Seminario Arcivescovile di Ravenna, l’annuale assemblea dell’Ordine Provinciale degli Architetti.

Oltre ad approvare il bilancio, la partecipata riunione (quasi 150 i presenti) ha dato via ad un’animata discussione sul ruolo attuale degli architetti sul territorio, e sui compiti di rappresentanza propri del consiglio.

In questi ultimi mesi, il consiglio in carica da giugno 2021 – presieduto da Rita Rava – sta lavorando attivamente per realizzare iniziative che tornino a rendere centrale il dibattito sul ruolo dell’architettura nella società contemporanea: grazie ad iniziative volte a valorizzare le migliori esperienze locali, ma anche al confronto costante con esperti e studiosi dei molteplici settori coinvolti

Lo testimoniano i recenti, interessantissimi incontri organizzati fra Ravenna e Faenza, che in avvio di 2023 hanno avuto come ospiti personalità del calibro di Vera Gheno, Gianni Biondillo, Paolo Pileri.

Ed è già alle porte un nuovo, stimolante dibattito: nel pomeriggio di venerdì 9 giugno sarà a Ravenna il professor Marco Biraghi, del Politecnico di Milano, per parlare de “La qualità del progetto”.