Il consiglio territoriale di Roncalceci organizza per giovedì 20 aprile, alle 20,45, nel Centro polivalente, in via Taverna 79, un incontro pubblico su sicurezza stradale e sicurezza urbana.

Saranno presenti Federica Moschini, assessora al Decentramento e Andrea Giacomini, comandante della Polizia locale. La cittadinanza è invitata a partecipare.