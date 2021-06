Equipaggiati e addestrati, durante la settimana appena trascorsa, 24 operatori di Polizia Locale sono ufficialmente entrati in servizio per assicurare l’ormai consolidata legalità in spiaggia.

Il personale è tornato a pattugliare gli arenili e a mettersi al servizio di turisti e operatori economici per garantire un piacevole soggiorno e assicurare il regolare svolgimento delle attività commerciali.

Quando necessario, il gruppo di lavoro – dislocato sui tre settori dei lidi del nord, del centro e a sud – opererà in servizi di viabilità, come ad esempio nella giornata di , in occasione dei Campionati Italiani di Ciclismo 2021.