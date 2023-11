“Vista la mancata discussione dell’Ordine del Giorno sulla sicurezza, proposto in data 29 settembre dai consiglieri di Fratelli d’Italia a Massa Lombarda, Daniele Macagnino e Roberto Dosi, con una recente interrogazione al Sindaco Bassi e alla Giunta, Macagnino chiede i dati numerici relativi agli episodi criminosi avvenuti negli ultimi 12 mesi sul territorio comunale, in termini di numero di tentati furti, furti, schiamazzi notturni, risse, molestie e aggressioni.

Inoltre, il consigliere di FDI interroga l’amministrazione massese richiedendo quali azioni e provvedimenti saranno predisposti per impedire che in futuro possano ripetersi reati e vicende micro-criminali.

“È necessario dare risposte concrete e rapide ai cittadini, siccome il diritto alla sicurezza oltre a essere un bene primario è un prerequisito necessario per una vita serena all’interno di una comunità” dichiara Daniele Macagnino, aggiungendo “in alcune zone, specialmente in prossimità della piazza centrale, è ormai una consuetudine assistere a scene di degrado che spesso sfociano nel disagio sociale e nella delinquenza. Occorre affrontare seriamente il problema senza giustificazioni ideologiche e faziose” conclude Macagnino, rinnovando la disponibilità del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla collaborazione con la Giunta, affinché possano essere individuate soluzioni tempestive ed efficaci per il contrasto a qualsiasi forma di malvivenza e illegalità.”