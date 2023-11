Questa amministrazione intende fare chiarezza rispetto ad un errore presente nella delibera di giunta del 7 novembre 2023 che riporta una data con un refuso (31/10/2022 anziché 31/10/2023), relativa all’invio della richiesta da parte dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, col la quale veniva chiesta al Comune di Ravenna la disponibilità a contribuire con una cifra di 95mila euro ai fini dell’acquisizione dell’area Ortazzo Ortazzino.

Questo errore ha purtroppo fuorviato, rispetto alle dichiarazioni rilasciate sulla stampa, il Gruppo consiliare la Pigna.

Per maggiore chiarezza si allega copia della missiva della richiesta di contributo di 95mila euro avanzata dal Parco del Delta in data 31/10/2023 a protocollo dell’ente Parco nr. 0008819/2023 e protocollata in Comune in data 2/11/2023 con numero 0229799/2023 e lo stralcio della delibera nel quale è indicato l’errore.