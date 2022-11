Via Filanda Nuova chiusa al traffico nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 17.45, per un incidente stradale causato da un automobilista che si è andato a scontrare con una vettura parcheggiata a lato della strada. L’incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria, all’altezza del sottopassaggio che collega con via Medaglie d’Oro.

L’automobilista stava percorrendo via Filanda Nuova in direzione di Forlì, quando, per cause al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina, è andato a sbattere contro una vettura parcheggiata negli stalli sulla destra della carreggiata. La seconda auto è poi andata ad urtare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, spingendoli in mezzo alla strada. In attesa di liberare la sede stradale, gli agenti della Polizia Locale sono quindi stati costretti a chiudere la viabilità lungo il tratto di via Filanda Nuova interessato dall’incidente.