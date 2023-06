Truffatori in azione anche in queste settimane successive all’alluvione nel forese ravennate. Nei gruppi WhatsApp dedicati alla sicurezza nati sul territorio, si sono registrate in questi giorni segnalazioni provenienti soprattutto dalla zona di Pisignano e Castiglione di Ravenna e dalla zona di Ghibullo e Roncalceci. Un episodio sospetto segnalato anche a Piangipane, due donne che si aggiravano casa per casa chiedendo informazioni su eventuali case colpite dall’alluvione.