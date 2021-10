La società E-Work Faenza, con un comunicato, si stringe attorno alla famiglia di Mario Marchiani, venuto a mancare nella giornata di venerdì.

Mario, ex dirigente del Club Atletico Faenza, si è dedicato per tanti anni alla pallacanestro cittadina, in particolare a quella giovanile, dove aveva portato avanti un progetto volto alla crescita delle atlete faentine.

“Tutta la società lo ricorda con grande orgoglio e affetto. Ciao Mario, per sempre con noi”.