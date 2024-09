Nel fine settimana si è concluso il programma dell’edizione 2024 di ‘Faenza sport in Unione’ la manifestazione che l’amministrazione comunale da anni organizza per festeggiare le decine di realtà e società del territorio che dedicano le loro attività alla crescita sana attraverso le tante discipline sportive.

Dopo il partecipato convegno di venerdì 13, ‘Sport al femminile – La crescita e l’evoluzione del movimento sportivo femminile’, il momento conclusivo si è svolto domenica 15 settembre nell’impianto sportivo di piazzale Pancrazi dove le realtà sportive hanno proposto attività e dimostrazioni dando anche informazione sui corsi che si apprestano a partire per la nuova stagione che hanno portato centinaia di persone a partecipare alle tantissime discipline proposte.

Durante il pomeriggio l’ASD Disabili e le autorità hanno inaugurato il campetto di basket esterno, riqualificato grazie a una donazione della BCC e dei Lions e in collaborazione con Basket Project e Nuova CO.GI Sport; l’impianto, uno dei primi in Italia, è stato recintato e dotato con attrezzature fisse per svolgere svolgere partite di baskin, la disciplina ispirata al basket che permette la partecipazione di giocatori con disabilità e normodotati. Momento finale del pomeriggio di festa, le premiazioni dei ‘Campioni dello Sport 2024’; sul palco tantissimi atleti che si sono distinti nel corso della passata stagione agonistica. Durante questo momento sono state annunciate due iniziative; una giornata dedicata a 11 atleti di alto profilo che si svolgerà nel mese di novembre e la ripartenza dell’onorificenza Una vita per lo sport, riconoscimento che l’amministrazione ha attribuito per anni ma cerimonia interrotta all’epoca del Covid.

Le società che hanno preso parte alla festa sono state: CIRCOLO BOCCIOFILO ‘A, PANCRAZI”, SOCIETÀ CICLISTICA REDA MOKADOR, FAENZA RC TEAM Macchine Radiocomandiate, RAPATENNIS, RIONE ROSSO, BORGO DURBECCO, GIORGIO E LE MAGICHE FRUSTE, ASD DISABILI FAENZA, NUOVA SCUOLA BASKET, FAENZA FUTURA BASKET, FAENZA BASKET PROJECT, RAGGI SOLARIS ACADEMY, PALLAVOLO FAENZA, REDA VOLLEY, C.A. FAENZA – SEZ GINNASTICA, LEOPOOISTICA, LE LINCI BRANCO PODISTICO, OVERCOME, DANCE STUDIO, DIAMANTE TORELLI, JUDO CLUB FAENZA, CA FAENZA – SEZ LOTTA, IRIS TEATRO DANZA, TAEKWONDO HAKURA MATATA, ASD DHARMA (Yoga), MUSASHI DOJO (Ju Jitzu), GDM – GINNASTICA DINAMICA MILITARE, SERGEANT AIRBORNE (Difesa personale), CSI FAENZA, CSEN RAVENNA, ADMO FAENZA, UISP IMOLA-FAENZA, UOEI FAENZA, RIGENERA SPORT, DAT’NA MOSA, MERNAP (Calcio a 5), NUOTO SUB FAENZA, VS RF FAVENTIA, BORGO TULIERO, NEW FAENZA BASEBALL, FAENZA RUGBY, ATLETICA 85, WILD DOG TRAINING, ARCIERI FAENTINI, GOLF CLUB FAENZA, HANDBALL FAENZA 1983, PALLAMANO ROMAGNA, SHAMROCK (Dodgball), C.A. FAENZA – SEZ TENNIS, LO SPORT E’ VITA (Tennis Tavolo), GIOCA LO SPORT SENZA FRONTIERE, CIRCOLO DELLA SCHERMA “G. PLACCI E SALA D’ARME ACHILLE MAROZZO ROMAGNA.