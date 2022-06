Ai Campionati Italiani Paralimpici di Rimini Lo Sport è Vita Onlus ha festeggiato il suo primo scudetto nella gara a squadre di classe 1-5, per merito di Carlotta Ragazzini, Giada Rossi e Davide Scazzieri. Un grande risultato per la piccola società di provincia presieduta da Scazzieri.

Nel singolare femminile di classe 1-5 Carlotta Ragazzini (Lo Sport è Vita Onlus), dopo le medaglie conquistate sul fronte internazionale e il primo successo individuale centrato a Podgorica, in Montenegro, ha fatto tris, incrementando i tricolori del 2017 e del 2018. Ha sconfitto per 3-0 Vittoria Anna Teresa Oliva (Tennistavolo Don Bosco Varazze).

Il terzetto d’oro si è imposto in finale per 3-0 sulla Fondazione Bentegodi, con il 3-1 (11-8, 11-4, 6-11, 11-8) di Ragazzini su Alessandro Giardini, il 3-1 (11-9, 12-10, 11-13, 11-8) di Scazzieri su Federico Crosara e il 3-2 (1-11, 11-5, 3-11, 11-7, 11-2) in doppio di Rossi e Scazzieri su Crosara e Giardini. Della compagine veronese faceva parte anche Marco Santinelli.

In semifinale Lo Sport è Vita Onlus ha superato per 3-0 il Tennistavolo Vicenza, con il 3-0 (11-5, 11-5, 11-4) di Ragazzini su Ljubisa Gajic, il 3-0 (11-9, 11-5, 11-7) di Scazzieri su Valeria Zorzetto e il 3-2 (11-6, 11-2, 8-11, 8-11, 11-5) di Rossi e Ragazzini in doppio su Gajic e Zorzetto. I vicentini hanno dunque conquistato la medaglia di bronzo.

Terzo posto anche per i campioni in carica della Brunetti Castel Goffredo, che in semifinale non hanno potuto affrontare la Fondazione Bentegodi, per la presenza soltanto di Elia Bernardi e l’assenza di Michela Brunelli, che si è infortunata nei giorni scorsi ed è stata costretta a rinunciare.

Le premiazioni sono state effettuate dal vicepresidente federale Paolo Puglisi. (Fonte fitet.org)