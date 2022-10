Sette anni insieme non si dimenticano: i Raggisolaris omaggiano Marco Regazzi

Sette anni insieme non si dimenticano. Il debutto casalingo di Blacks Faenza è coinciso con il derby contro la Virtus Imola. Sulla panchina degli Emiliani Marco Regazzi, per sette anni alla guida dei Raggisolaris, una squadra che l’allenatore ha contribuito a far crescere partendo da un livello praticamente amatoriale. L’avventura di Regazzi a Faenza finì purtroppo con un esonero che lasciò molto amaro in bocca. Tutto dimenticato domenica, nel pre-partita, quando, a sorpresa, la società ha voluto premiare il mister, commosso, per tutto il tempo passato insieme. E un regalo è arrivato anche da quei giocatori che per anni hanno costituito il cuore pulsante dei Raggisolaris insieme a Regazzi. Paradossalmente, poco incline a regali è però stato proprio l’acclamato coach. La Virtus infatti si è imposta sulla Blacks 80 a 68.