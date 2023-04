Una 43enne senza fissa dimora è finita davanti al giudice per aver tentato di rubare cibo in un supermercato a Cervia.

La donna, originaria di Torino, è stata scoperta dal titolare del negozio con addosso prodotti alimentari, e vista la sua resistenza, i dipendenti hanno contatto i Carabinieri.

Un furto del valore di quasi 40 euro, che secondo la 43enne, oramai accusata per rapina impropria, non le aveva presi per consumarle, ma per venderli ad un mercato nero esistente nel ravennate.

La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino di oggi, che scrive: “La donna è stata arrestata per il tentativo di rapina, nonché denunciata a piede libero per il furto dei generi alimentari. Portata in caserma, è comparsa ieri mattina in tribunale per il rito direttissimo.”