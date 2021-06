Una sconfitta e un successo nell’arco di 24 ore per la prima squadra di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000 nel Campionato Emilia-Romagna di Promozione. Lo scontro al vertice della classifica con la Coopernuoto Carpi, valido per l’ultima giornata del girone di andata giocato sabato pomeriggio in casa degli emiliani, ha visto i faentini perdere con il risultato di 6 a 11. Gli ospiti possono recriminare per un tiro di rigore sbagliato e per avere colpito i pali della porta in tre occasioni.

“Eravamo in testa a pari punti prima della partita e si trattava di una specie di finale che purtroppo abbiamo dovuto affrontare a ranghi ridotti a causa di infortuni e di impegni scolastici di alcuni ragazzi – dice coach Max Moretti -.Nonostante tutto, sono soddisfatto di come abbiamo affrontato la Coopernuoto nella sua piscina. Va pure detto che si è trattato di un weekend faticoso, perché eravamo in trasferta anche il giorno dopo, dall’altra parte della regione, a Novafeltria nel riminese, e sempre in undici”.

Già sconfitta a Faenza per 15 a 11, la Valmar Novafeltria è stata battuta a domicilio per 9 a 8 nella prima gara del girone di ritorno, con i ragazzi del Centro Sub Nuoto un po’ in difficoltà in una piscina bassa e stretta. “Abbiamo avuto problemi nel capire come giocare – spiega l’allenatore -, ma dopo il primo tempo partito male e sotto di 3 gol, abbiamo recuperato fino a un vantaggio di più 4. L’ultimo tempo è stato molto teso sia in acqua sia fuori, a causa di una serie di errori da parte del tavolo-giuria e dell’arbitro: comunque siamo contenti per essere riusciti a portare a casa il risultato”.

Domenica scorsa nel Campionato regionale di pallanuoto per Under 14 i giovani faentini hanno sconfitto per 5 a 3 la Penta Modena nell’incontro conclusivo della stagione, giocato

alla piscina “Carmen Longo” di Bologna e valido per l’assegnazione del nono e del decimo posto della classifica conclusiva. Obiettivo centrato e alla fine, per festeggiare la vittoria e la crescita della squadra, sono andati in acqua anche gli allenatori Michele Solaroli e Giulia Bonoli.

Nel Settore nuoto le atlete e gli atleti della società di Faenza allenati da Marco Fregnani erano impegnati da venerdì a domenica a Riccione nel 24esimo Trofeo Internazionale “Italo Nicoletti”. Ancora una volta si sono messi in evidenza Michele Busa e Gaia Gionta: il primo nella categoria Assoluti ha vinto nei 100 metri farfalla in 54”07 ed è arrivato secondo nei 50 farfalla (24”69); l’altra ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 100 rana Juniores con il tempo di 1’14”90. Sono inoltre da registrare le presenze in finale delle nuotatrici Giada Minelli (200 farfalla Ragazzi), Andrea Maltoni (200 misti Juniores), Sofia Salaroli (200 misti e 200 rana Assoluti), Penelope Sangiorgi (50 dorso Ragazzi) e ancora di Gaia Gionta (50 rana, 200 rana e 200 misti). Busa è entrato nelle finali dei 50 stile libero e dei 50 dorso. Il prossimo impegno delle nuotatrici e dei nuotatori faentini è fissato tra il 28 e il 30 giugno sempre a Riccione per la seconda prova di qualificazione ai Campionati regionali estivi di Categoria in vasca lunga. Per Michele Busa invece ci sarà dal 25 al 27 giugno l’importante appuntamento con i Campionati internazionali d’Italia-57esimo Trofeo Sette Colli allo Stadio del Nuoto del Foro Italico in Roma.