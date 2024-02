Proseguono i lavori preparatori per la posa del ponte Bailey che consentirà il collegamento veicolare tra via Renaccio e il Borgo.

Oggi sono stati scaricati i componenti del Ponte Bailey e domani dovrebbe iniziare la costruzione.

3-4 settimane di lavoro per completare la nuova via che offrirà la possibilità ai veicoli a motore di raggiungere il borgo. Dovranno essere realizzate anche le scogliere per garantire all’argine una maggior resistenza all’azione erosiva dell’acqua del fiume.