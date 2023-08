Scade il 30 settembre il bando per la frequenza, presso il Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna, del Master di II livello in Canto, repertorio da camera e teatro musicale del Novecento e contemporaneo, che ha ricevuto il nulla osta per la nuova edizione 2023-2024. Il Master è pensato per interpreti vocali del repertorio da camera e del teatro musicale moderno e contemporaneo, docenti e formatori, collaboratori alla programmazione ed organizzazione dell’attività di istituzioni musicali (teatri, associazioni, etc.).

Tra i partner storici del Master si segnalano Ravenna Festival, Cantiere internazionale d’Arte di Montepulciano, Fondazione Accademica di Imola, Sagra Musicale Malatestiana, Associazione Angelo Mariani di Ravenna, Puccini Chamber Opera Festival di Lucca, Associazione Cluster. Il Master si svolgerà tra novembre 2023 e ottobre 2024 e sarà tenuto da docenti di prestigio, quali Alda Caiello, Marco Baliani, Francesco Bossaglia, Mauro Montalbetti, Andrea Cappelleri, Antonio Greco.