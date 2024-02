Giordano Sangiorgi, patron del MEI e organizzatore della Notte del Liscio e produttore della Nuova Orchestra SANTA BALERA dichiara: «C’è una terza generazione che sta prendendo in mano il testimone del nuovo liscio in Romagna: sono tutti musicisti giovani, ma di grande qualità che hanno progetti paralleli nei più diversi ambiti musicali e che provengono dal circuito Vai Liscio della Regione Emilia Romagna, che ha supportato la presenza dell’orchestra Santa Balera a Sanremo, con all’interno il circuito che ha toccato dieci balere, avvicinando ancora più i giovani al liscio e al mondo del ballo e al suo pubblico nelle balere storiche insieme ai big del liscio. In Emilia Romagna, e anche in molte parti d’ Italia, le nuove leve si stanno appropriando del liscio e del folk come espressione di musica libera e indipendente in cui si può contemporaneamente recuperare la tradizione con un occhio alla sperimentazione e all’innovazione, senza omologarsi ai suoni commerciali, insomma, una importante alternativa al mainstream tutto uguale delle piattaforme social. Giovani musicisti, cantanti, autori e compositori, dj, ballerini, per un grande spettacolo realizzato da una nuova generazione che merita di essere raccontata e valorizzata».