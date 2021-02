Sanificare i locali in continuo: la scelta dell’istituto Oriani di Faenza

Sanificatori d’aria per migliorare l’ambiente negli spazi chiusi. L’istituto Oriani di Faenza si è dimostrato all’avanguardia in questo campo installando in estate dispositivi in grado di purificare l’aria in alcune classi. Sistemi utili in tempo di pandemia, che però contribuiranno a migliorare la vita degli studenti anche una volta finita l’emergenza. Per questa capacità di essere stati in anticipo sui tempi, la scuola oggi ha ospitato un incontro sul tema ideato da EcoFuturo, a cui hanno partecipato alcune realtà che hanno fatto la stessa scelta, come aziende o studi medici, o sono interessati ai risultati ottenuti, come il mondo dello spettacolo, o stanno testando in questi giorni i dispositivi, come la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme.

All’incontro ha partecipato anche Lorenzo Fioramonti, che, nei mesi da Ministro dell’Istruzione, aveva chiesto interventi in questo campo per la scuola.