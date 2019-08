Sagra della Romagna e dell’Abruzzo: cappelletti e arrosticini per aiutare il territorio e combattere la violenza sulle donne

La Sagra della Romagna e dell’Abruzzo arriva alla settima edizione. Dal 30 agosto all’1 settembre, il Parco Mita in via Filanda Vecchia ospita il gemellaggio enogastronomico fra i due territori organizzato dal Centro Sociale Casa Mita. Una sagra per aiutare molte realtà faentine, in grado negli ultimi anni di richiamare un pubblico sempre più vasto, grazie anche ad un programma di eventi che cerca di spaziare fra lo sport, l’arte e l’intrattenimento. Quest’anno particolare attenzione sarà dedicata al contrasto alla violenza sulle donne, all’esibizione dell’Unità Cinofila della Protezione Civile e alla collaborazione con l’Anmic, l’associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili