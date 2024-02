Dopo il primo incontro sul pronto soccorso pediatrico, a Russi la rassegna «Conversazioni sulla salute 2024» prosegue con una serie di iniziative dedicate agli adolescenti e ai loro genitori.

Di seguito il calendario dettagliato delle prossime iniziative:

Martedì 20 febbraio 2024, ore 20.30

Biblioteca comunale, via Godo Vecchia 10

AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ IN ADOLESCENZA E PREADOLESCENZA

Incontro aperto sia alle famiglie che ai ragazzi, a cura della Dott.ssa Stefania Frezza (ostetrica del Consultorio familiare – Spazio giovani) e della Dott.ssa Francesca Castoldi (psicologa del Consultorio familiare – Spazio giovani) e del Dott. Dario Sgarra (psicologo del Consultorio famigliare). Per informazioni: tel. 0544 587648, email istruzione@comune.russi.ra.it.

Gli esperti tratteranno i cambiamenti psicologici ed emotivi e le modalità di comportamento in adolescenza e preadolescenza, rispondendo a domande e dubbi che emergeranno durante l’incontro.

Nel corso della serata saranno inoltre proposte 10 strategie di comunicazione efficace genitori-figli.

«Se ci fosse un manuale per comprendere come fare per comunicare in maniera efficace con i figli adolescenti e comprendere il loro mondo fantastico fatto di repentine trasformazioni, di immagini e specifici linguaggi comunicativi per i genitori, sarebbe tutto più semplice… ma non è così! – anticipano i relatori -. Utilizzando le specifiche caratteristiche del linguaggio relazionale adolescenziale, proveremo a individuare 10 strategie di comunicazione efficace che possano aiutare ogni genitore a riflettere sulle proprie competenze genitoriali e sulle specifiche e soggettive modalità di relazionarsi con i propri figli».

Lunedì 26 febbraio 2024, ore 20.30

SERATA DI PRESENTAZIONE DEL CICLO “TUTTA QUEST’ANSIA DI CRESCERE”.

Il ciclo è composto da 4 incontri gratuiti dedicati a ragazzi e ragazze dai 10 ai 12 anni.

La serata di presentazione è invece dedicata ai genitori dei ragazzi e delle ragazze, per ricevere il link inviare una mail all’indirizzo informafamiglie@comune.ra.it.

I 4 incontri del ciclo “Tutta quest’ansia di crescere” si svolgeranno venerdì 5, 12, 19, 26 marzo 2024 dalle ore 17 alle 18.30, presso la sala Adolescenti della Biblioteca comunale di Russi, via Godo Vecchia 10.

Per informazioni e iscrizioni: email informafamiglie@comune.ra.it.

Giovedì 29 febbraio e 7 marzo 2024, ore 20.30-22.30

Biblioteca comunale, via Godo Vecchia 10 (sala Bovini)

COME TU MI VUOI…, ciclo di due incontri gratuiti per genitori di ragazze e ragazzi adolescenti (dai 12 anni in su) per confrontarsi sull’impatto delle aspettative e dell’ansia degli adulti sulla crescita dei ragazzi e delle ragazze.

L’iscrizione prevede la partecipazione a entrambe le serate.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0544 485830, email informafamiglie@comune.ravenna.it