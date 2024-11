“Molta gente ha perso tutto. Perché votare ancora per chi non l’ha protetta, con gli aiuti che erano stati mandati ma non sono stati spesi?”

Polemiche attorno alla deputata di Forza Italia Rita dalla Chiesa, per anni volto molto noto di Mediaset, figlia del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

Una volta che le urne in Emilia-Romagna hanno materializzato la vittoria del centrosinistra, l’onorevole ha pubblicato sui social network una sua riflessione a caldo: “Alla prossima alluvione se lo ricorderanno”, con evidente riferimento a tutte quelle persone che a maggio 2023 e settembre 2024 hanno subito l’alluvione in Romagna e a tutti gli emiliani colpiti sempre nel corso di quest’anno.

Un post che ha scatenato online una serie di risposte polemiche contro l’ex conduttrice televisiva, che ha risposto: “Ho sofferto moltissimo per l’Emilia durante terremoto e inondazioni. Speravo che con queste elezioni ci potesse essere una riflessione. Molta gente ha perso tutto. Perché votare ancora per chi non l’ha protetta, con gli aiuti che erano stati mandati ma non sono stati spesi?”

All’Adnkronos Rita dalla Chiesa ha provato a spiegare: “In questo periodo sono stata molto vicina all’Emilia-Romagna, una terra che ha vissuto momenti difficilissimi. Tante persone hanno perso tutto a causa dell’alluvione. È stata una sofferenza condivisa da tutti noi. Da esponente del centrodestra, speravo che questo dramma potesse essere anche un momento di riflessione, soprattutto per gli emiliani». Ancora: «L’Emilia-Romagna è sempre stata una terra “rossa”, ma se la sinistra, che ha governato per anni, ha portato a questa situazione, forse è arrivato il momento di interrogarsi. Sono stati gestiti tanti fondi pubblici, ma pochi sono stati realmente investiti per mettere in sicurezza il territorio e prevenire tragedie come questa”.

Rita dalla Chiesa ha comunque poi ammesso che, nella foga del commento “a caldo”, l’esternazione le “è uscita male”.