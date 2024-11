40 opere realizzate durante il Mondial Tornianti all’asta per aiutare i ceramisti alluvionati

40 opere del Mondial Tornianti all’asta per beneficenza. Domenica 24 novembre, alle 17, al Palazzo del Podestà di Faenza, si terrà la nuova asta con le opere realizzate dai migliori tornianti di tutto il mondo durante il mondiale disputato in occasione di Argillà. I vasi realizzati sono stati decorati e smaltati dai ceramisti faentini. Si tratta quindi di pezzi unici, non più riproducibili, che potranno essere ammirati prima dell’asta in una mostra al Palazzo del Podestà, in programma sabato e domenica, oppure online.

L’asta, dal titolo “Aggiudicato!”, è organizzata da Ente Ceramica Faenza, in collaborazione con Lioness Club Faenza, Associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani e Distretto A