Come può essere il centro urbano “a misura di d’uomo”? Come può uno spazio pubblico essere valorizzata al massimo delle sue potenzialità? Nasce per rispondere a queste domande l’evento “Una piazza elevata al cubo”, un incontro pubblico per coinvolgere la cittadinanza in un laboratorio sperimentale di riconfigurazione urbana di Piazza Mazzanti a Riolo Terme. Il primo incontro si terrà giovedì 29 agosto, dalle 17:30 alle 19:30, presso la Rocca di Riolo, ed è organizzata dal Comune di Riolo Terme e dal Servizio Sviluppo Economico, Mobilità e Smart City dell’Unione della Romagna Faentina, all’interno del progetto europeo ECONNECTING, un network che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle città e nelle aree circostanti e si concentra in particolare sulla realizzazione di soluzioni per una mobilità sostenibile.

L’obiettivo di “Una piazza elevata al cubo” è quello di progettare un’azione di miglioramento dello spazio pubblico e della mobilità nel centro di Riolo. Attraverso il percorso partecipativo, sarà possibile immaginare insieme un nuovo modo di vivere la piazza, senza auto e a misura d’uomo, promuovendo una città più sostenibile e vivibile.

Nello specifico, l’incontro del 29 agosto servirà per definire insieme a degli esperti di urbanismo tattico un’azione dimostrativa che si terrà a metà settembre proprio a Riolo Terme, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, come risultato del percorso partecipativo del progetto ECONNECTING. Un’azione dal forte impatto visivo ed esperienziale che spera di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di avere spazi pubblici vivibili, che favoriscano la mobilità sostenibile e che migliorino le opportunità di incontro.

Maggiori informazioni sul progetto europeo

ECONNECTING è una delle trenta reti finanziate dal programma URBACT, che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle città e nelle aree circostanti, in linea con gli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione Europea. Il progetto, coordinato dall’Unione della Romagna Faentina e che coinvolge altri sette partner in tutta l’Unione Europea, si concentra sulla transizione verso un’economia a basso utilizzo di combustibili fossili e sulla promozione di una mobilità sostenibile.

Una programmazione urbana efficace, in grado di rispondere alle sfide della mobilità e promuova soluzioni innovative e sostenibile, è quanto si propone di fare per migliorare la qualità della vita e a ridurre l’impatto ambientale delle nostre città.