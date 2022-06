Oggi è stato inaugurato a Castel Bolognese – presso il parco del circolo Tennis – il primo Presidio di gentilezza per la Pace.

Protagonisti di questo bellissimo evento sono stati circa 200 bambini dei centri estivi delle Parrocchie di S. Petronio e della Pace

L’opera è stata inaugurata alla presenza del sindaco Luca della Godenza.

I bambini hanno realizzato un piccolo spettacolo di sbandieratori e intonato canzoni sulla pace accompagnati da pensieri e cartelloni colorati.

“Questi ragazzi – dichiara Ester Ricci Maccarini, assessore alle politiche sociali – oltre ad essere il futuro della nostra comunità sono i veri portatori della cultura della gentilezza. Educare i bambini alla pace in tempi bui come questi è fondamentale per crescere persone consapevoli”.