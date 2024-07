Sono rientrati in Italia i ventuno teenager bagnacavallesi protagonisti di un soggiorno-studio di due settimane in Irlanda, a Wicklow Town, cittadina storica sulla costa a 30 chilometri da Dublino. Come lo scorso anno, ragazze e ragazzi erano accompagnati dalla professoressa Valentina Zannoni e l’organizzazione è stata curata dalle associazioni Comunicando e Amici di Neresheim di Bagnacavallo.

Tra lezioni presso la scuola locale, visite, attività sportive, culturali, ricreative e in mezzo alla natura, anche assieme a coetanei irlandesi, l’esperienza è stata intensa e particolarmente formativa.

«Posso dire di avere avuto un bellissimo gruppo – ha commentato al ritorno la professoressa Zannoni – che si è comportato in modo disciplinato e corretto e con cui è stato possibile scherzare, ridere e divertirsi tutti insieme. Non c’è stato insegnante, a partire dalla direttrice, che non ci abbia fatto i complimenti per i progressi raggiunti, la competenza, l’educazione e la simpatia. Il lavoro è stato indubbiamente consistente, ma si torna a casa con tanta soddisfazione.»