Si ritiene che tali casistiche, di scarso rilievo, NON debbano inficiare la fruizione del contributo da parte del cittadino comunque colpito, specie se si considera che spesso trattasi di immobili ricevuti in eredità oppure acquistati in buona fede e pertanto oggi in possesso di persone non responsabili delle predette modeste “difformità”. Ciò che riteniamo quindi fondamentale è in primo luogo prevedere disposizioni che vadano a modificare la verifica dello stato legittimo come di seguito si propone:

a) escludere la predetta verifica dello stato legittimo, per l’accesso al contributo di cui trattasi, per tutti quegli immobili che per gli interventi di ripristino del danno subito non necessitano di titoli abilitativi edilizi (in quanto opere riconducibili alla Manutenzione Ordinaria o comunque ascrivibili all’Attività Edilizia Libera, ai sensi del vigente “Glossario”), segnalando peraltro che tale casistica nelle nostre realtà territoriali costituisce la maggioranza degli edifici danneggiati.

b) subordinare, nelle altre casistiche di interventi che invece richiedono la presentazione di titolo abilitativo, la verifica dello stato legittimo – quale condizione necessaria per l’accesso al contributo – al momento della presentazione del titolo medesimo, con eventuale contestuale presentazione della istanza di “sanatoria”, ove necessario. Si rammenta che si è di fronte ad un contesto e ad una fase “emergenziale” che possono richiedere anche modalità procedimentali straordinarie (si veda ad es. quanto previsto da ordinanza ODPC n. 1010/23 ed anche quanto già indicato nell’Ordinanza Regionale n. 95 del 23/06/23, recante ulteriori disposizioni in attuazione dell’Ordinanza ODPC n. 999 del 31/05/23).

A tal proposito si evidenzia altresì l’ulteriore stato di criticità in cui versano alcuni Comuni (tra cui ad es. Forlì), ai fini della verifica dello stato legittimo degli immobili, avendo visto distrutti i loro archivi storici per effetto dell’alluvione.

Un altro tema fondamentale che necessita di un chiarimento applicativo adeguato ed imprescindibile, al fine di evitare discrasie e disparità di trattamento, riguarda il comma 2 dell’art. 6 del Decreto in argomento (ora art. 20 septies co. 2) ovvero il richiamo ai titoli edilizi e procedure previsti dal DPR 380/01. Ora, va assolutamente chiarito che nella nostra Regione trova applicazione la specifica normativa edilizia – in tema di titoli edilizi e procedure – di cui alla Legge 15/2013 e smi e alla Legge 23/04 e smi, per quanto concerne la modalità di acquisizione dei titoli edilizi in sanatoria e regime delle tolleranze. Si rammenta, peraltro, che negli stessi provvedimenti emergenziali statali più sopra citati era già prevista e consentita la presentazione del titolo edilizio in coerenza con le disposizioni della normativa regionale E/R.

Le nostre richieste hanno due scopi fondamentali: salvaguardare i cittadini e le imprese