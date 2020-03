Riapre la Tomba di Dante a Ravenna e come la Tomba di Dante riaprono musei e monumenti in Emilia-Romagna. A riaprire la tomba è stato personalmente il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, accompagnato dall’assessora alla cultura Elsa Signorino e dal dirigente comunale Maurizio Tarantino. Musei e monumenti della città di Ravenna, in particolare, dovrebbero riaprire da martedì 3 marzo nella loro stragrande maggioranza al termine della riorganizzazione dovuta alle nuove normative.