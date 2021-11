Riapriranno gli spazi dell’ex Osteria del Gallo: sarà la nuova sede della Fototeca Manfrediana | VIDEO

Riaprirà l’ex Osteria del Gallo, nelle cantine di Palazzo Laderchi, ma non sarà un locale destinato alla ristorazione come molti faentini hanno imparato a conoscerlo. Gli spazi, di proprietà del Comune di Faenza, sono al centro di un progetto di riqualificazione rivolto ai giovani, vincitore di un bando regionale. L’ex osteria, nei piani della giunta, sarà la nuova sede della Fototeca Manfrediana, associazione che da sempre lavora per testimoniare la memoria storica del territorio alle nuove generazioni e, dalla sua rinascita nel 2010, una delle associazioni giovanili più attive in città. Il progetto sarà illustrato nei suoi dettagli prossimamente.