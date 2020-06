Lunedì 8 giugno riapre alle 15.30 il Bio Marchè Faenza nella nuova sede nel parcheggio Chiesa dei Capppuccini in via Canal Grande. Alle 17 è previsto il saluto del Sindaco e del Presidente Aiab Emilia Romagna

Ci sarà una vigilanza per regolamentare gli ingressi , possibili solo con mascherina, per mantenere le distanze di sicurezza e rispettare tutte le norme precauzionali.

L’AIAB organizza il Bio Marchè da oltre un decennio: un mercato dedicato ai piccoli produttori biologici del territorio per offrire prodotti freschi e salutari nel rispetto delle regole del biologico per mantenere la fertilità del terreno e per coltivale e allevare senza inquinare e salvaguardando l’ambiente.

Interverrà anche l’Amministrazione Comunale di Faenza con il Sindaco Giovanni Malpezzi e l’ Assessore Antonio Bandini

Il Bio Marchè chiude alle 19.30