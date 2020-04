Riapertura asili, Solco: “Noi pronti, ma i costi aumenteranno e sarà difficile il full-time”

Dopo l’accordo fra Comune di Ravenna e gestori dei servizi per i bambini 0-6 anni per evitare di far pagare le rette alle famiglie per i mesi nei quali non si è usufruito del servizio, continua la discussione attorno ad una possibile riapertura nelle prossime settimane di asili nido e materne. Molto ovviamente dipenderà dalla disponibilità dei privati, sia convenzionati sia privati puri, per evitare di creare differenze fra le famiglie che torneranno al lavoro. Una riapertura delle attività comporterà inevitabilmente un aumento dei costi per rispettare le nuove norme di sicurezza. Ne abbiamo parlato con Antonio Buzzi, presidente del Consorzio Solco, realtà che in provincia di Ravenna gestisce tre attività dedicate ai bambini più piccoli