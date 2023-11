E’ un incontro per tutti gli appassionati di pallavolo quello che si terrà domenica 26 ottobre alle 16 nella Sala dei Marmi del Pala de Andrè. Si parlerà infatti delle città del volley, nel racconto che ne farà Remo Borgatti. Lo scrittore ferrarese presenterà, infatti, il suo libro omonimo, in due volumi, in cui descrive la grande storia della pallavolo italiana attraverso le città che l’hanno scritta e tramandata. E Ravenna è ovviamente presente, essendo riconosciuta come la culla del volley italiano, fin dal titolo del primo volume “Da Ravenna a Roma”.

L’incontro, realizzato con la collaborazione del Porto Robur Costa 2030 e del gruppo Consar, sarà moderato da Marco Ortolani. E’ annunciata la presenza di dirigenti, allenatori, atleti e atlete che hanno fatto parte della leggendaria Teodora vincitutto e del Messaggero che ha scritto l’ultimo ciclo d’oro del volley maschile cittadino.

L’appuntamento sarà quindi una gustosa anteprima del match di campionato che vedrà la Consar Ravenna affrontare la WOW Green House Aversa alle 18 per l’ottava giornata del campionato di A2, alle 18.

Borgatti, oltre ai due volumi “Le città del volley” ha pubblicato nel 2022 per Ultra Sport “Atp Finals” e “Il grande libro di Roger Federer”. Grande appassionato di tennis, con Effepilibri tre volumi di tennis: “Era Open” (2008), “Rocket Man” (2012) e “Il Masters” (2017). Ha inoltre collaborato alla stesura del volume “Federer Nadal Djokovic. I dominatori del tennis” (2020) edito da Edizioni Cento Autori. E’ inoltre autore dell’e-book “Regina” (per Delos-Digital) e del romanzo giallo “Il mostro sacro” pubblicato nel 2020 da Oakmond Publishing.