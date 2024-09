“Stiamo lavorando ad una lista che darà un contributo decisivo per la vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna. Ripartiamo dalle priorità del Paese: trasporti, una sanità universale e scuola pubblica. Siamo impegnati riunire tutta l’area socialista, costruendo una lista riformista a sostegno di de Pascale”- ha detto Enzo Maraio intervenendo alla Festa dell’Avanti in corso a Bologna, insieme a Michele de Pascale, candidato per il centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna. De Pascale ha aggiunto: “Gli uomini e le donne del Psi stanno dando un contributo decisivo per la sfida elettorale dell’Emilia Romagna.

“Dobbiamo investire su sviluppo e crescita per rendere la nostra regione una terra con una ambizione forte, concreta e capace di fare. Usciamo da dieci anni di governo a guida Bonaccini e abbiamo dimostrato, con i risultati, che il buon governo della Regione è possibile se ci concentriamo su priorità come la salute pubblica e la sostenibilità ambientale e tutelando il lavoro che c’è e creando il lavoro che manca. Il vostro importante compito – ha aggiunto de Pascale – è quello di tenere insieme un’area importante per tutta la coalizione: l’area riformista. La campagna elettorale sta entrando nel vivo. Voi ne siete protagonisti e io, insieme a voi, voglio vincere questa sfida”.