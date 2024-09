“La notizia della chiusura del CAS di Santa Maria in Fabriago entro la fine di questo mese, è una scelta di buonsenso.

I frequenti episodi di violenza che si sono verificati nelle ultime settimane, impedivano la convivenza civile tra gli operatori e gli ospiti del centro e oltretutto causavano diversi problemi e preoccupazioni ai residenti della frazione.

“Come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, abbiamo ascoltato fin da subito le perplessità dei cittadini di Santa Maria in Fabriago, presentando un’interpellanza e ricevendo una risposta a tratti lacunosa da parte dell’Amministrazione” ha dichiarato Gian Marco Grandi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Lugo.

“Ringraziamo quindi la Prefettura per essere intervenuta sul caso e auspichiamo che in futuro il centro possa ritornare a essere uno spazio di formazione e integrazione come accadeva fino a pochi mesi fa, sperando che questi spiacevoli episodi di violenza possano rimanere un triste ricordo” ha concluso Grandi.”