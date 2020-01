“Mi dispiace Matteo”, replica il Presidente uscente Bonaccini sul suo profilo twitter, “ma in tutti i sondaggi siamo davanti noi. Altrimenti non saresti qui tutti i giorni a sostituire la tua candidata. Solo che tu in #EmiliaRomagna sei ospite, mentre io sono di casa: il 27/01 tu tornerai a Roma, io sarò qui. Avete brindato troppo presto, fidati”