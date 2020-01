Torna al successo la Conad Olimpia Teodora, che vince con netto 3-0 a Montecchio e conquista matematicamente l’accesso al Pool Promozione e al tabellone della Coppa Italia. Le ravennati ritrovano la loro identità e giocano una grande partita, confermando il terzo posto in classifica e staccando le dirette concorrenti. Grande prestazione delle bande Bacchi, premiata dai locali con il titolo di MVP, e Strumilo, miglior attaccante per percentuale del match.

La partita

Starting six per Coach Bendandi con Parini assieme a Guidi al centro, diagonale Morolli-Manfredini, Strumilo e Bacchi bande, Rocchi libero. Avvio di partita in grande equilibrio, con il primo break guadagnato dalle padrone di casa sull’11-9. Trascinata dagli attacchi da Bacchi, prima in attacco poi a muro, la Conad sorpassa e prende il controllo del set sul 16-19. Montecchio trova il pareggio a quota 19, ma i muri di Strumilo e Guidi firmano il parziale di 0-5 che decide il set (19-24), con la banda belga che chiude i conti con l’attacco del 20-25.

Nel secondo parziale l’Olimpia Teodora parte subito 0-3, ma le padrone di casa ritrovano il pareggio sull’8-8 e scappano fino al 12-9. L’ace di Manfredini vale il 14-13, ma Montecchio mantiene il vantaggio sul 17-13. La Conad non molla e alza il suo livello di gioco e, dal 19-17, piazza un break incredibile di 0-8, chiuso dall’attacco di Strumilo che vale lo 0-2 per 19-25.

Il terzo parziale si apre con uno 0-2 ospite, e le Leonesse non lasciano più il controllo del set. Trascinata da 4 punti di Strumilo, Ravenna vola sul 4-12 e non lascia più spazio a rimonte, con 5 punti di Capitan Bacchi a suggellare un grande successo per il definitivo 15-25.

Il post-partita

“Questa sera abbiamo ritrovato il nostro gioco e la nostra identità. Abbiamo giocato una buona partita, con la giusta attenzione a quello che ci eravamo detti prima della partita: concretezza al servizio e buon lavoro sulle rigiocate. Soprattutto abbiamo lavorato bene a muro-difesa e gestito in maniera molto positiva i secondi tocchi. Siamo partiti bene fin da subito poi, dopo un piccolo calo nel secondo set, abbiamo messo un’ulteriore marcia giocando la nostra pallavolo. Era importante tornare alla vittoria e questo successo deve darci la consapevolezza giusta per proseguire una stagione che è ancora lunghissima”.

Il tabellino

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Conad Olimpia Teodora Ravenna 0-3 (20-25, 19-25, 15-25)

Montecchio: Bovo 5, Battista 6, Trevisan 1, Carletti 12, Oggioni, Scacchetti, Tosi 3, Bartolini 6, Zardo (L). N.e.: Frison, Rosso, Barbiero. All.: Alessandro Beltrami. Ass.: Alessandro Della Balda.

Muri 4, ace 1, battute sbagliate 6, errori ricez. 4, ricez. pos 50%, ricez. perf 29%, errori attacco 13, attacco 25%.

Ravenna: Bacchi 16, Poggi, Canton, Strumilo 16, Guidi 7, Torcolacci 1, Calisesi, Manfredini 9, Parini 3, Rocchi (L), Morolli 1. N.e.: Altini, Piva. All.: Simone Bendandi. Ass.: Dominico Speck.

Muri 6, ace 4, battute sbagliate 7, errori ricez. 1, ricez. pos 48%, ricez. perf 24%, errori attacco 11, attacco 37%.

Arbitri: Michele Marconi ed Emilio Sabi