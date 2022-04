In occasione dei referendum abrogativi indetti per domenica 12 giugno, gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero, per un periodo minimo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento dei referendum, nonché i familiari con loro conviventi (che si trovino all’estero per un periodo temporaneo non definito) potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero.

Per esercitare il diritto di voto per corrispondenza, tali elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ravenna, dovranno far pervenire all’ufficio Elettorale del Comune di Ravenna l’opzione di voto per corrispondenza entro le ore 13 di mercoledì 11 maggio, redatta preferibilmente utilizzando l’apposito modulo in carta libera (il modulo si trova in allegato alla pagina https://bit.ly/voto-corrispondenza).

La dichiarazione di opzione voto, obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido, deve contenere l’indirizzo postale estero completo cui andrà inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero che ci si trova, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

La dichiarazione deve essere inviata all’ufficio Elettorale del Comune di Ravenna con una delle seguenti modalità:

• Posta tradizionale: ufficio Elettorale del Comune di Ravenna, via Berlinguer 54, Ravenna

• Pec: elettorale.comune.ravenna@legalmail.it

• e-mail: elettorale@comune.ravenna.it

• A mano, anche da persona diversa dall’interessato, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 18.30.

Si ricorda che il termine dell’11 maggio è tassativo e non derogabile. Entro lo stesso termine è possibile la revoca della medesima opzione.