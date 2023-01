Ravennate truffa anziano bisognoso di soldi per alcune cure

Denunciate quattro persone da parte dei Carabinieri di Verbania per un raggiro ai danni di un anziano che si era rivolto ai truffatori per ottenere denaro per alcune cure. I quattro complici denunciati risiedono in diverse zone d’Italia: Cuneo, Modena, Ravenna e Treviso. Secondo gli inquirenti sarebbero coinvolti in una truffa da 4 mila euro ai danni di un settantenne. La vittima aveva bisogno di 10 mila euro per alcune cure e si era rivolta ad una pagina Facebook, gestita secondo l’accusa dai quattro complici, per ottenere un prestito. La pagina infatti prometteva termini contrattuali molto vantaggiosi. Prima di erogare il prestito, però, i gestori hanno richiesto la stipula di una presunta assicurazione dal costo di 500 euro.