L’arrivo dell’estate non è più un problema per l’emporio Caritas don Angelo Lolli. È stata inaugurata mercoledì 28 la nuova cella frigorifera, finanziata con un progetto di crowdfunding con la piattaforma Ideaginger della Bcc ravennate-forlivese e imolese. Oltre 20mila euro raccolti in poco più di un mese grazie a 92 donatori, il 70% dei quali singoli sostenitori e persone comuni. Oltre ad essi, hanno contribuito al progetto il Punto d’incontro francescano, il Lions Club Ravenna Bisanzio, il Ravenna Dante Alighieri, il Ravenna Host, il Ravenna Romagna Padusa, il Cervia Ad Novas, il Cervia-Cesenatico Host, il Milano Marittima 100, il Rotary Ravenna Galla Placidia e la stessa BCC.

Sono stati presenti il responsabile Area territoriale di Ravenna della BCC ravennate, forlivese ed imolese Lorenzo Gardenghi, il presidente del Rotary Ravenna Galla Placidia Massimo Natali, i presidenti e soci dei club (Giannantonio Mingozzi e Giorgio Casavecchia per il Bisanzio, Giuseppe Savini per il Dante Alighieri, Daniela Zattoni, Riccardo Severi, Marco Ronchi, Sergio Minghetti per il Romagna Padusa, Igino Calle, Loris Savini, Ivana Filios e Alessandra Maltoni per il Milano Marittima 100, Claudio Lazzara per il Cervia Ad Novas oltre al presidente di Zona Roberto Sintucci, al past governatore Franco Saporetti, al coordinatore GST distrettuale Cinzia Ghirardelli), a “consegnare” al direttore della Caritas la cella frigorifera in un cerimonia di ideale “taglio del nastro”.

Sono 450 famiglie le famiglie del territorio già accolte all’emporio quest’anno (sulle 750 seguite dalla Caritas diocesana). Da quando è stato inaugurato nel dicembre scorso, l’emporio don Angelo Lolli offre a queste famiglie la possibilità di scegliere i prodotti di prima necessità, abbandonando la logica del pacco viveri per aiutare tutti in modo più dignitoso. Ma è stato molto di più: un hub della solidarietà nell’accoglienza dei migranti sbarcati al terminal di Porto-Corsini e un centro di raccolta indumenti e viveri per gli alluvionati. Da oggi, grazie alla nuova cella frigo, potrà esserlo ancora di più.