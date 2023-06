Alluvione. L’opposizione rompe il silenzio: “Territorio da tempo abbandonato”

L’opposizione rompe il silenzio ed inizia ad analizzare quanto avvenuto durante l’alluvione di maggio. Conferenza stampa convocata da tutte le forze di minoranza in consiglio comunale per sottolineare le mancanze e le problematiche che, a dire dei vari esponenti di partito, hanno inasprito i danni dei vari allagamenti. In consiglio comunale le singole forze presenteranno anche alcune proposte per migliorare la sicurezza del territorio di fronte alla possibilità di vedere ripetersi questi eventi. Una proposta sarà incentrata sulle donazioni arrivate al Comune di Ravenna, circa 6 milioni di euro al momento, per chiedere trasparenza nella spesa dei fondi