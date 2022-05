Al via percorsi di educazione alimentare per bambini e ragazzi attraverso il gioco e le emozioni | VIDEO

“Ravenna, Comunità del Cibo giusto e consapevole”: è l’obiettivo e il titolo del progetto ideato da Coldiretti Ravenna, Campagna Amica e Kid Lights, con la collaborazione della Camera di Commercio, per migliorare nei bambini, nei ragazzi e nelle loro famiglie la cultura del cibo e del mangiare sano. Saranno tante le attività ideate insieme alle aziende del territorio: musica, teatro, laboratori didattici e ovviamente i prodotti del territorio. Il progetto partirà venerdì 27 maggio con i primi laboratori alle 18 coordinati da Kid Lights per bambini dai 3 ai 14 anni al Mercato Contadino di Campagna Amica di via Canalazzo a Ravenna. Alle 20.30 invece l’intrattenimento ad opera di Francesco Gobbi. Appuntamenti che saranno ripetuti ogni venerdì fino all’1 luglio.

“Com’è fatto ?” sarà invece la domanda che unirà come un filo conduttore le visite guidate nelle aziende da luglio a dicembre, mentre con la riapertura delle scuole riprenderanno gli incontri formativi per l’educazione alimentare.