La Compagnia del Borgo mette in scena il divertente testo in 3 atti brillanti di F. Roberto, in uno storico adattamento di Giuliano Bettoli, con la regia di Rita Gallegati.

Prosegue quindi all’insegna del divertimento la stagione teatrale al Teatro dei Filodrammatici: il tema del tempo che passa inesorabile porta con sè azioni e reazioni inaspettate ed esilaranti.

“Perso nella sua quotidianità di merciaio in pensione, Nuzintì non si accorge del tempo che passa fino al giorno in cui si sente definire “vecchio”: ed è così che decide di rivivere passioni ed emozioni fino ad allora assopite”.

Lo spettacolo sarà replicato al Teatro dei Filodrammatici, viale Stradone 7 Faenza:

venerdì 12 novembre ore 21.00

sabato 13 novembre ore 21.00

domenica 14 novembre ore 21.00

Prenotazione telefoniche

– Lunedì e mercoledì dalle 20.00 alle 21.00 al n. 377 3626110

– presso il Teatro dei Filodrammatici, nelle sere di spettacolo, dalle 20.00 alle 21.00.

Biglietto Unico € 8,00

Tutte le serate si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative sanitarie; per accedere allo spettacolo è necessario essere in possesso di Greenpass valido.

Si prega di presentarsi in teatro con un po’ di anticipo per permettere i controlli necessari all’ingresso.