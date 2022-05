L’idea di Brisighella Teatro del Gusto va in scena per la sua prima (o meglio “anteprima dei mercoledì del Crinale”), mercoledì 25 maggio dalle 19.30 a Fregnanello con una serata dedicata alle produzioni locali: “CARCIOFO MORETTO: TRA MUSICISTI E CHEF”.

Dopo il primo incontro molto partecipato, i promotori, supportati dal Circolo Arci “Ambra” di Brisighella, sono decisi ad andare avanti nel costruire dal basso un nuovo progetto organico di rilancio del borgo e del territorio allargato. Brisighella Teatro del Gusto è una suggestione che parte dall’esigenza di riaprire uno spazio fisico di grande pregio come il Teatro Pedrini che vede in prospettiva Brisighella quale un punto di riferimento culturale regionale come luogo capace di valorizzare in maniera alternativa le produzioni artistiche e gastronomiche del territorio in maniera tale da generare un rilancio socio-economico dal proficuo intreccio fra paesaggio, enogastronomia e cultura.

“Oggi più che mai gli eventi per essere distintivi devono creare e lasciare emozioni, le stesse per le quali ci si può successivamente riconoscere in una comunità. Allora quale miglior idea, nata dalla collaborazione con la condotta Slowfood di Faenza-Brisighella, se non quella di partire dal Carciofo Moretto, la produzione più autoctona del territorio brisighellese. A questa eccellenza del territorio si è associata l’idea del nuovo progetto territoriale di residenze per produzioni artistiche (musica, danza, teatro) il Crinale Lab che ha preso vita nella suggestiva cornice di Fregnanello, depandace del più noto Borgo Fregnano. Un progetto nato sulla scia del festival Strade Blu e di un nucleo di musicisti e artisti di esperienza internazionale, con il sostegno dell’Emilia Romagna Music Commission. In ultimo non potevano poi mancare le produzioni degli chef del territorio, coloro che con la loro creatività trasformano la materia prima e la rendono ambasciatore di un territorio”.

Mercoledì 25 maggio il Carciofo Moretto sarà il protagonista dei cinque piatti degustazione proposti da altrettanti Chef:

– Remo Camurani della Trattoria Cà Murani di Faenza con “Polpettine di agnello con piselli e ricotta di pecora e insalata di Carciofi Moretti con verdure di primavera”

– Marco Casadio, del Ristorante La Cavallina di Brisighella con “Fritto di Carciofi Moretti,Rombo e maionese all´aglio Orsino”

– Mirco Conti e Angelo Randi del Ristorante La Grotta di Brisighella con “Insalatina di Carciofo Moretto con pecorino Gran Cru di Grotta e Olio Brisighello DOP”

– Alessandro Giraldi del ristorante il Fenicottero Rosa Gourmet di Faenza “Carciofo Moretto,Gran Cru di Grotta,Capperi di erba aglina,Polvere di Nobil Drupa ed Erbe spontanee”

– Pierluigi Turci del ristorante Framboise di Brisighella “Club sandwich di ceci con Carciofi Moretti ed humus”

L’allestimento della serata sarà tutta nel parco dell’agriturismo di Fregnanello. I Vini proposti saranno di Cà Pirota.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità o per prenotare potete contattare il cell. +39 340 4774921.