Il 9 maggio scorso, presentai una proposta di mozione del Consiglio comunale sulla “TARI 2022 ANCORA SCONOSCIUTA”, chiedendo al sindaco di fare chiarezza su questa tassa, pagata da tutti i contribuenti per lo smaltimento dei propri rifiuti solidi urbani. Secondo il regolamento comunale vigente, la TARI avrebbe dovuto essere pagata in tre rate (entro aprile, luglio e novembre), oppure in una sola volta entro il 16 giugno. Ma ancora non se ne sapeva niente.

Le risposte sono contenute nella proposta di deliberazione che la Giunta de Pascale presenterà giovedì 26 maggio alla commissione consiliare Bilancio perché il Consiglio l’approvi il 31 maggio, ultimo giorno utile. Vediamole in connessione con le tre richieste avanzate dalla mozione.