Il Movimento 5 stelle di Ravenna esprime grande soddisfazione nel vedere una prossima realizzazione di 15 Comunità energetiche di cui 7 a Ravenna, 2 a Lugo e poi 1 a testa per Brisighella, Alfonsine, Cervia, Faenza, Conselice e Russi.

Giancarlo Schiano, capogruppo Consigliere del Movimento 5 stelle di Ravenna, si dice “orgoglioso del lavoro svolto in sinergia con la maggioranza e di concerto con tutti i Consiglieri M5s dei Comuni nella provincia, per l’adozione delle comunità energetiche le quali oggi diverranno una realtà attiva anche nella provincia di Ravenna, per guardare al futuro dell’energia sostenibile a impatto e km zero.

Dopo l’approvazione in consiglio Comunale a Ravenna, presentata dal Movimento 5 stelle a marzo del 2022, e a seguito della mozione per l’accelerazione della realizzazione delle comunità energetiche, sempre presentata dal pentastellato Schiano, finalmente vengono stanziati i fondi dal bando regionale per un totale di oltre 530mila euro di contributi.

Per chi non fosse informato sull’argomento le comunità energetiche sono l’insieme di cittadini, attività commerciali o imprese che decidono, in uno scambio tra pari, di unire le forze per la produzione di energia da fonti rinnovabili derivate da impianti fotovoltaici, accumulatori, pale eoliche etc., le quali garantiscono l’abbattimento o l’azzeramento dei costi dell’energia in bolletta.

In un momento come questo dove i rincari dell’energia pesano ancora fortemente sulle spalle dei cittadini, progetti come questi sono una luce di speranza per il futuro delle nostre comunità; inoltre, secondo i dati IPSOS del 2023, il fenomeno della povertà energetica tocca in varia misura il 64% degli italiani, un dato allarmante che deve accentuare l’attenzione di tutte le amministrazioni sul tema socio-energetico al fine di promuovere questi progetti su tutto il territorio”.